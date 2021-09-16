4 ilde gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ndeki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Cezaevinde tutuklu bulunan "Arap Emrah" kod adlı E.S.'nin liderliğindeki silahlı suç örgütünün üyelerine İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat İlleri'nde eş zamanlı operasyon yapıldı. 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 130 mermi ve 70 bin lira nakit para ele geçirildi. Çete üyeleri adliyeye sevk edildi.