Aşkın şairi Yunus Emre Arkeoloji Müzesi’nde

Serdar Tuncer'in sunuculuğunu üstlendiği programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Programda ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları iş birliğiyle Yunus Emre'yi anlatan bir sahne gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gösteride farklı makamlarda ilahilerin yanı sıra Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"ndan parçalar seslendirildi.

DÜNYA YUNUS'U YAKINDAN TANIMAK İSTİYOR

Programın açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Şunu açık bir şekilde söylemeliyim ki Yunus'un mesajı dünyanın her köşesinde yankı buluyor. Yurt dışında yapılan programların ardından insanların Yunus Emre'yi araştırmaya başladığını büyük bir memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu. İnsanlığın zor bir dönemden geçtiğini aktaran Ersoy, "Dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmalar insanlığa bir şey vadetmiyor. Savaşlar insanlık için bir umut olarak görülmüyor, insanlar geleceğe güvenle bakamıyor. Bunca acının ve gözyaşının ortasında vicdan sahibi insanlar dünyanın dört bir yanında içinde bulunulan kaostan çıkmak için iyi bir fikre, güzel bir söze hasret kalmış durumda. Maddi olanın peşinde koşarken, ruhsal olarak büyük bir boşluk içine düşen insanlar, ruhlarını besleyecek kaynağa ihtiyaç duymaktalar. Bu nedenle Yunus'un hoşgörüsünden haberdar olan, onun hoşgörüyü, cömertliği, iyiliği, sabrı önceleyen evrensel mesajına büyük bir ilgi gösterip, onu daha yakından tanımak istiyor" dedi.

YUNUS'U VE HACI BEKTAŞİ VELİ'NİN DİLİNİ DÜNYAYA ANLATMALIYIZ

Ersoy, Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi daha fazla çalışmak, tanıtmak, bu değerlerin dilini dünyaya anlatmak zorundayız" dedi. Dünyanın muhtaç olduğu bu dilde merhametsizliğe ve kötülüğe yer olmadığını söyleyen Ersoy, '"Biz kimseye kin tutmayız' diyen Yunus'un dilinde sevgi var, aşk var, kardeşlik var" dedi. Ersoy "Unutmamalıyız ki bu bakış açısıyla yürüteceğimiz çalışmalar, kültürel diplomasi adına ülkemize de güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

BUNALIMLI BİR ÇAĞDA ANADOLU'YU YENİDEN MAYALADI

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili, yazar İskender Pala ise "Yunus bizi sadece Türkçeyle değil, manevi dünyasıyla, düşünce dünyasıyla, anlayış dünyasıyla kuşatan adamdır ve öyle bir yüzyılda gelmiştir ki, 13. yüzyıl madde ile mana dengesinin birbiri lehine hiç durmadan değiştiği bir yüzyıldır. Bir taraftan Haçlı Seferleriyle artan şiddet ve terör, bir taraftan kıtlık ve kuraklık, diğer taraftan Anadolu coğrafyasındaki savrulmalar, bütün bunların ortasında insanların ekmek, aş bulamadığı zamanda insanları mutlu edecek gönüller sultanı olarak yaşamıştır. Maddenin dibe vurduğu bir çağda mana olarak Anadolu'yu yeniden mayalamıştır." şeklinde konuştu