Buca’daki sokak köstebek yuvasını andırıyor

Buca ilçesi Güven Mahallesi 388 sokakta yaklaşık iki hafta önce kazı çalışması yapıldı. Kazı çalışmasının ardından çukurlar toprakla kapatıldıktan sonra asfaltlanmadı. İşlek olan sokaktan çok sayıda aracın geçmesiyle çukurlar giderek derinleşti.

Hem araçlar hem de yayalar için sokakta ilerlemek zor hale geldi. Araçların geçişiyle etrafa yayılan toz toprak nedeniyle mahalle sakinleri kapı ve pencerelerini açamaz hale geldi. İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyesi'ni göreve çağıran vatandaşlar, "Sıcak havalarda kapı ve pencerelerimizi açamıyoruz. Etrafa saçılan toz toprak nedeniyle yolda yürümekte güçlük çekiyoruz. Yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz. Belediye görevini yapsın" dedi.