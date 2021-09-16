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Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:25

Buca'daki sokak köstebek yuvasını andırıyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Buca’daki sokak köstebek yuvasını andırıyor

İzmir'in Buca ilçesi Güven Mahallesi'nde yaklaşık 2 hafta önce yapılan kazı çalışmasının ardından kapatılmayan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi. Toz toprak nedeniyle kapı ve cam açamayan mahalle sakinleri İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Buca ilçesi Güven Mahallesi 388 sokakta yaklaşık iki hafta önce kazı çalışması yapıldı. Kazı çalışmasının ardından çukurlar toprakla kapatıldıktan sonra asfaltlanmadı. İşlek olan sokaktan çok sayıda aracın geçmesiyle çukurlar giderek derinleşti.

Hem araçlar hem de yayalar için sokakta ilerlemek zor hale geldi. Araçların geçişiyle etrafa yayılan toz toprak nedeniyle mahalle sakinleri kapı ve pencerelerini açamaz hale geldi. İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyesi'ni göreve çağıran vatandaşlar, "Sıcak havalarda kapı ve pencerelerimizi açamıyoruz. Etrafa saçılan toz toprak nedeniyle yolda yürümekte güçlük çekiyoruz. Yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz. Belediye görevini yapsın" dedi.

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Buca'daki sokak köstebek yuvasını andırıyor
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