Büyükşehir’de kredi gerginliği

Hafta başında acil görüşülmek üzere Bütçe Komisyonu'na sevk edilen önergenin görüşülmesi sırasında sert tartışmalar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç batağına saplandığını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "Bu borç hangi taleple isteniyor. İzmir'deki kriz belediyeciliği diye bir ifade… Mesele İzmir'deki kriz belediyeciliği değil krize girmiş İBB'dir…" dedi. Sert tartışmaların ardından önerge Cumhur ittifakının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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BORÇ 9 MİLYARA ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kriz belediyeciliği kapsamında belediye meclisinden 145 milyon liralık borçlanma yetkisi istemesi sert tartışmalara neden oldu. Önerge görüşülürken söz alan Plan Bütçe Komisyonunun AK Partili Üyesi Fikret Mısırlı, bugüne kadar AK Parti grubu olarak bütün yatırımları oy birliği ile geçirdiklerini hatırlatarak; "Belediyeyi 2019'un mart ayında 4 milyar borçla devraldık ve yılsonunda borç miktarı 6 milyar, 2020'de 9 milyar oldu. Burada Buca Metrosu hariç. Tunç Başkan geldiğinde beri bin 400 taşınmaz sattı. Behçet Uz Rekreasyon alanı ve portakal vadisi için 2 milyon kaynak kullanılacak. Bu rakamlar küçük ama geçenlerde Nurhak Belediyesi'ne 4 milyon yardım yaptık. Bir yandan belediyemizin imkanlarını dağıtırken diğer yandan kredi kullanmak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Biz borçlanma yetkisini belediye başkanına verirken planlama ve borçlanma yetkisinin eş zamanlı gitmediğini görüyoruz. İZBETON'a 60 milyon lira kaynak aktarırken gözümüzü kırpmadan olumlu oy kullanmıştık. 3 ay önce ESHOT'a 460 milyon TL'lik kaynağı oy birliği ile geçirmiştik. Belediye çok ciddi borç batağına girdiği için bu kredi talebine olumsuz oy kullandık."dedi.

HIZAL: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KRİZE GİRMİŞTİR



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçi parasını ödeyemeyecek seviyeye geldiğini belirten AK Parti Özgür Hızal ise, "Ben bu şerh konusunda yoruldum artık. Biz ilkesel olarak borçlanmaya karşı değiliz. İBB yatırım olarak borçlanacaksa Cumhur İttifakı olarak oy birliği verdik. Burada mesele bu borçlanma gerçekten yatırıma yönelik mi yoksa gösterilen tablo sadece göstermelik mi?" diye konuştu.sKredinin kriz belediyeciliği kapsamında kullanılmak istendiğini hatırlatan Hızal; "Bu kredi hangi taleple isteniyor? İzmir'deki kriz belediyeciliği diye bir ifade… Mesele İzmir'deki kriz belediyeciliği değil krize girmiş büyükşehir belediyesidir… Finansal açıdan krize girmiş bir büyükşehirden bahsediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 yıl önce gerçekten finansal açıdan kredibilitesi yüksek, borç stoku düşük bir belediyeydi ancak 2,5 yılda toplam 10 senede yapılmış borçlanmanın 3 katı borçlanma yaptı. Büyükşehir belediyesi krize girmiş bir belediyedir. Rakamlar sizden geldi. Büyükşehir krize girer, neden girer? İBB ekonomik anlamda çok ciddi faaliyetler yürüttü yollar, kavşaklar, metrolar yaptı da mı krize girdi? Yapılmadığını listede görüyoruz. İBB tarihinde olmadığı kadar ekonomik kriz yaşıyor. Personel maaşını ödemekte zorlanıyor. Neden? " diye konuştu.

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PM ÜYESİ SEÇTİRMEK İÇİN BİNLERCE ELEMAN ALINDI



Hızal konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bir kurultay yaptınız, genel başkanınızı seçtiniz. Siz bu kurultayda birilerini PM'ye seçmek için İzmir haricinde İzmir'in evlatlarını görmezden gelerek Türkiye'nin her yerinden politik nedenlerle binlerce personel aldınız. Şimdi de milyonlarca lira ödeme yapıyorsunuz. Başka bir tarım mümkün dediniz bizim hep eleştirdiğimiz ve eleştirmeye de devam edeceğimiz bir alım yöntemi ile sayın başkanın aile bireylerinden birinin başında olduğu kooperatiften yüz binlerce liralık alım yaptınız. İzmirlilerin gerçeği ile örtüşmeyen anıt ve heykel projelerini, yarışmalarını açtınız. Bu heykel ve anıtlarını saymak için bir daha ihale yaptınız. Sonra yıllık bütçesi milyarlarca lirayı bulan İZBETON'un başına bu işleri bilmeyen bir siyasiyi atadınız. Yaz aylarında cayır cayır asfalt üretmesi gereken İZBETON tesisleri bakıma alınmış. Şimdi İZBETON hammaddeyi alamaz duruma gelmiş. Yol yapın dedik, yapamadınız. Körfez kokuyor dedik, kendi kendini temizleyecek dediniz. Hani yatırım? Bünyesinde yüzlerce işçi olan İBB huni koyma ihalesi yaptı. Böyle olunca İBB bütçesi açık verir. Bu yolun bedeli şu kadar deyin, hep birlikte yaparız. Ama biz şuraya bu kadar, buraya şu kadar derseniz İzmirlinin aklıyla dalga geçmekten başka bir şey yapmazsınız." dedi. CHP Grup Sözcüsü Nihal Kökkılınç ise Büyükşehir Belediyesinin borç batağında ya da krize girmiş bir durumla karşı karşıya olmadığını belirtip kurultay iddialarının da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ



Konuşmaların ardından Başkan Vekili Mustafa Özuslu ilgili maddenin oylamasına geçilmesi kararı aldı. Oylama kararına AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi. Tepkilere rağmen Özuslu ilgili maddeyi oylatınca, 145 milyonluk borçlanma yetkisi Cumhur İttifakının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge oylandıktan sonra da tartışmalar devam etti. Özuslu'nun geçmiş gündem maddesi ile ilgili konuşması sonrası ise AK Parti sıralarından tepki geldi.