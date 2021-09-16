Dünya’nın tercihi Türk üzümü oldu

Üzüm ihracatından elde edilen döviz tutarı 1 Ocak – 14 Eylül 2020 zaman aralığında 63 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 21'lik artışla 77 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin sofralık üzüm ihracatı miktar bazında da yüzde 32'lik artışla 54 bin 665 ton'dan 72 bin tona ilerledi. Osmanlı Sultanlarının gözdesi olan Sultani çekirdeksiz üzüm tüm dünyanın ilk tercihi oldu. Sultani çekirdeksiz üzüm ihracatı yüzde 38'lik artışla 38,8 milyon dolardan, 53,7 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin sofralık üzüm ihracatından sultani çekirdeksiz üzümün yüzde 70 pay aldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sofralık üzüm ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısını, sofralık üzüm üretiminin önemli merkezlerinden Alaşehir'de, Alaşehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirdi.

ÇOK ÇEŞİTLİ ÜZÜM ÜRETİMİ



Türkiye'nin çok çeşitli sofralık üzüm üretimi yaptığını dünyaya lezzet ve sağlık dağıttığını dillendiren Uçak, "Sofralık üzüm ihracatından 2020 yılında ülkemize toplam 158 milyon dolar ihracat geliri sağlamıştık. 2021 yılı için belirlediğimiz 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sultani çekirdeksiz üzüm dışında özellikle diabet hastalarının gözdesi olan Superior üzümünün ulaştığı 6,6 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ikinci sırada yer aldı. Yalova İncisi 2,7 milyon dolar, Rezaki üzümü 1,5 milyon dolar, Red Globe Üzümü ise 1,4 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı" diye konuştu. Türkiye'nin 2021 yılında 49 ülkeye sofralık üzüm ihraç ettiğini bilgisini paylaşan Başkan Uçak, ihracattaki ilk sırada 42,7 milyon dolarlık tutarla geleneksel ihraç pazarı Rusya Federasyonu olduğunu vurguladı. Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Ukrayna 12,2 milyon dolarlık Türk üzümü talebinde bulunurken, Almanya'ya 4,2 milyon dolarlık, Beyaz Rusya'ya 4,1 milyon dolarlık ve Romanya'da 2,6 milyon dolarlık sofralık üzüm ihraç ettik."