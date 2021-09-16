Halfeti Robotik su altındaki evleri fotoğraflamak için robot tasarladı

İTÜ Olimpik Havuzunda dün başlayan yarışmada Türkiye'nin dört bir tarafından gelen takımlar tasarladıkları su altı robotları ile daha önce kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor

Lise öğrencilerinin kurdukları takımların yer aldığı temel kategoride ilk gün 28 takım robotlarını suya indirmeye başladı.



Yarışmanın sponsoru ASELSAN'ın Deniz Sistemleri Program Direktörü Zekeriya Şahin, dört yıl önce 128 başvuru ile başladıklarını, bu yıl ise başvuru sayısının 381 olduğunu belirterek "Su altı dünyası Türkiye için yeni bir alan. Bu yarışma su altı teknolojilerinin ülke genelinde yayılmasını sağlayan bir yer. Türkiye'nin her köşesinden katılan var. Bu teknolojilerin lise ve üniversite seviyesinde ülke geneline yayılmasını sağlıyor ve her yıl üzerine katarak devam ediyor. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

HALFETİ ROBOTİK'İN HEDEFİ TURİZMİ CANLADIRMAK

Şanlıurfa Halfeti Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu 'Halfeti Robotik' takımı tasarladıkları su altı robotu ile ilk gün kendilerine verilen göreve yerine getirmeye çalıştılar.



Takım kaptanı Özgür Çakır, gerekli elektronik malzemeleri temin ettikten sonra öğretmenlerinin desteği ile 3 ay gibi bir sürede tasarladıklarını belirterek " Biz 4 arkadaş hocamızın da desteği ile aracımızı yaptık. Bizim orada eski Halfeti var orada turizmi canlandırmak istiyoruz. Su altında kalan evlerin resimlerini çekip gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Onun için böyle bir robot tasarladık" dedi.



TEKNOFEST' in teknolojiye meraklı olan kişilerin hem kendilerini test edebileceği hem de geliştirebileceği bir alan olduğunu ifade eden Çakır bu yıl ilk kez katıldıklarını önümüzdeki yıllarda kendilerini geliştirerek katılmak istediklerini söyledi