Hayvansever kadına organize kötülük! Kedi besledi diye başına gelmeyen kalmadı

Muratpaşa Üçgen Mahallesi'nde kanser hastası annesi ve babası ile birlikte yaşayan 37 yaşındaki Tuğba Yurtdaş, uzun yıllardır mahallesindeki sokak kedilerinin karnını doyuruyor. Sokakta hayatta kalma savaşı veren minik patiler, Yurttaş'ın dolumunu yaptığı su ve mama kaplarıyla yaşama tutunuyor. Ancak hayvansever kadın, yaptığı bu iyiliğin bedelini ağır şekilde ödüyor. İddiaya göre önce Yurtdaş'ın kediler için sokağa bıraktığı su ve mama kapları dağıtıldı, beslediği kedisi öldürülerek korkuluklara asıldı ardından da apartmanının kömürlüğünde bulunan eşyalarına zarar verildi.





CİNAYET MASASI ÖZEL EKİP KURDU



Yurtdaş yaşadığı olayların ardından polise ihbarda bulundu. Cinayet Masası konunun araştırılması için özel ekip kurdu, ölü kedi üzerinde parmak izi çalışması yapıldı, çevredeki güvenlik kameraları tarandı ancak şüpheli yakalanamadı. Bütün huzuru kaçan Yurtdaş yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de kiracı olduğu daireden çıkarıldı. Yakınlarda başka bir eve taşınan hayvansever kadın, eski apartmanının etrafında yaşayan kedileri unutmadı, onları beslemeye devam etti. O durmayınca, saldırılar da durmadı... Bir kedisi daha boğazından telle bağlanarak boğuldu, ardından da tıpkı mesaj verir gibi aynı şekilde korkuluklara asıldı...



KAPISINA KURŞUN ASIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER



Kan donduran cinayetlerin ardından bölgedeki beslemelerini birkaç sokak uzağa kaydıran kadın başındaki beladan yine kurtulamadı. Her gün düzenli olarak dolumu yapıp yenisini bıraktığı mama ve su kaplarının dağıtıldığını fark eden Yurtdaş çevredeki güvenlik kameralarını takip etti ve bunu yapanları uyarmak için konuşmaya gitti. Ancak konuşmaya gittiği Teslime T. Ve Gülşen G. önce yerdeki mama kaplarını parçaladı, ardından da Yurtdaş'ı ve arkadaşını darp etmeye çalıştı. Besleme yaptığı arkadaşının evinin kapısına ise kurşun asıldı. Hayvanları beslediği için ölümle tehdit edildiğini belirten çaresiz kadın atan çaresiz kadın yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı.





YAŞAMA HAKLARI VAR



Yurtdaş "Her gün düzenli olarak besleme yapıyorum. Defalarca kez mama ve su kaplarımın dağıtıldığını gördüm. Güvenlik kameralarına bakınca kimin yaptığını buldum ve konuşmaya gittim. İki kadın vardı karşımızda. Burada besleme yapamayacağımızı söylediler, ben de mamaları kamuya ait alana bıraktığımı ve kedileri kamuya ait alanlarda beslemenin yasal olduğunu söyledim.

Daha sonra bize saldırmaya çalıştılar, mama kaplarını kırdılar. O kaplar belediyenin kapları, hem kötülük yapıyorlar hem de devlet malına zarar veriyorlar. Tartışırken de öldürülen iki kedim hakkında bir şeyler söylediler. İnsanlar bu kadar nefret dolu olmamalı. Beraber besleme yaptığım arkadaşımın dairesinin kapısına kurşun asıldı. Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Kalpleri kötü anlıyorum ama suç da işliyorlar. Su ve mama kaplarını çöpe atmak kimsenin haddine değil, bu hayvanlar doğanın bir parçası ve yaşama hakları var" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Yurtdaş, pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamaların bulunduğu dönemde gönüllü olarak besleme yapmış ve belediye tarafından gönüllü besleyici seçimişti.