İş adamına hizmetçi şoku! 1 milyonu alıp kaçtı

İstanbul Sarıyer'de yaşayan Star Global şirketinin sahibi olan iş adamı Nami Nejad, geçtimiz günlerde evini temizlemek için Muazzez T. isimli kadını işe aldı. 40 yaşındaki iş adamı, işe aldığı 52 yaşındaki temizlikçi kadınla yaklaşık 6 ay birlikte çalıştı. 6 ayın sonunda çalışanı Muazzez T.'den bir ricada bulunması sonucu iş adamı Nami Nejad'ın başına gelmeyen kalmadı.



BAŞKA ŞUBEYE GİTMELERİ GEREKİNCE



Olay günü olan 18 Ağustos tarihinde iş adamı Nami Nejad, evini temizleyen Muazzez T. ile birlikte 1 milyon TL tutarındaki parasını bankaya yatırmak için yola çıktı. 2 farklı araçla bankaya doğru yola çıkan ikili, önce Levent'te bulunan bir banka şubesine gitti. Bankadan Mecidiyeköy'de bulunan şubeye gitmeleri söylenince iş adamı ve çalışanı yeniden yola koyuldu.





1 MİLYON LİRAYI ALARAK KAÇTILAR



Mecidiyeköy'deki bankaya geldiklerinde iş adamı Nejad, arabasını bırakmak için uygun bir park yeri bulamadı. Ardından çalışanına güvenerek parayı bankaya yatırması için Muazzez T.'ye veren iş adamı, aracıyla bankadan ayrıldı. Parayı alan Muazzez T, kocası Ferhat T. ile birlikte bankaya girdi fakat parayı yatırmadı.



ŞÜPHELİLERİN 2 YIL HAPSİ İSTENDİ



Parayla birlikte bankadan ayrılan ikili, 1 milyon TL tutarındaki parayı sonrasında da iş adamı Nami Nejad'a iade etmedi. Evini temizlemeye gelen çalışanı tarafından soyulan iş adamı, bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Yaşadığı şokun ardından soluğu adliyede alan iş adamı, çalışanı ve kocasından şikayetçi oldu. İş adamının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Muazzez T. ve Ferhat T.'nin ifadesi alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.