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Giriş Tarihi: 16.9.2021 15:26

İş adamına hizmetçi şoku! 1 milyonu alıp kaçtı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İş adamına hizmetçi şoku! 1 milyonu alıp kaçtı

İstanbul Sarıyer’de yaşayan iş adamı, evine temizliğe gelen çalışanı tarafından soyulunca soluğu savcılıkta aldı. Bankaya yatırması için 1 milyon TL tutarındaki parasını evini temizlemeye gelen kadına teslim eden adam, paraları alıp kaçan temizlikçisi ve kocasından şikayetçi oldu. İş adamının şikayeti sonrası şüpheli karı koca hakkında ‘Güveni kötüye kullanma’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Sarıyer'de yaşayan Star Global şirketinin sahibi olan iş adamı Nami Nejad, geçtimiz günlerde evini temizlemek için Muazzez T. isimli kadını işe aldı. 40 yaşındaki iş adamı, işe aldığı 52 yaşındaki temizlikçi kadınla yaklaşık 6 ay birlikte çalıştı. 6 ayın sonunda çalışanı Muazzez T.'den bir ricada bulunması sonucu iş adamı Nami Nejad'ın başına gelmeyen kalmadı.

BAŞKA ŞUBEYE GİTMELERİ GEREKİNCE

Olay günü olan 18 Ağustos tarihinde iş adamı Nami Nejad, evini temizleyen Muazzez T. ile birlikte 1 milyon TL tutarındaki parasını bankaya yatırmak için yola çıktı. 2 farklı araçla bankaya doğru yola çıkan ikili, önce Levent'te bulunan bir banka şubesine gitti. Bankadan Mecidiyeköy'de bulunan şubeye gitmeleri söylenince iş adamı ve çalışanı yeniden yola koyuldu.



1 MİLYON LİRAYI ALARAK KAÇTILAR

Mecidiyeköy'deki bankaya geldiklerinde iş adamı Nejad, arabasını bırakmak için uygun bir park yeri bulamadı. Ardından çalışanına güvenerek parayı bankaya yatırması için Muazzez T.'ye veren iş adamı, aracıyla bankadan ayrıldı. Parayı alan Muazzez T, kocası Ferhat T. ile birlikte bankaya girdi fakat parayı yatırmadı.

ŞÜPHELİLERİN 2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Parayla birlikte bankadan ayrılan ikili, 1 milyon TL tutarındaki parayı sonrasında da iş adamı Nami Nejad'a iade etmedi. Evini temizlemeye gelen çalışanı tarafından soyulan iş adamı, bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Yaşadığı şokun ardından soluğu adliyede alan iş adamı, çalışanı ve kocasından şikayetçi oldu. İş adamının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Muazzez T. ve Ferhat T.'nin ifadesi alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İş adamına hizmetçi şoku! 1 milyonu alıp kaçtı
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