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Giriş Tarihi: 16.9.2021 13:17

Kastamonu ve Sinop yardım ekipleri eve döndü

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Kastamonu ve Sinop yardım ekipleri eve döndü

Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yardıma giden Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, 30 günlük yoğun bir çalışmanın ardından eve döndü

Geçtiğimiz ay sel felaketinin vurduğu Kastamonu ve Sinop illerimize yardım için yola çıkan Zeytinburnu Belediyesi yardım ekipleri, AFAD ile birlikte sürdürdüğü 30 günlük yoğun bir çalışmanın ardından eve dönüş yaptı.

Zeytinburnu Belediyesi'nden 5 araç ve 10 personelin gönüllü olarak görev aldığı yardım çalışmaları süresince ekipler, bölgeye temiz su taşıma ve çamur tahliyesi desteği sağladılar. Kısa bir süre önce afet bölgesine ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da çalışmaları yerinde incelemiş, Zeytinburnu Belediyesi yardım ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etmişti.

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Kastamonu ve Sinop yardım ekipleri eve döndü
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