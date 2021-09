Mithat Özer’in bitmeyen davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 7 yıl önce dava açan Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, "Yeni ve Yeni kalanlar" müziğinin bestecisi olduğunu, eserin reklam filminde izin alınmadan kullanıldığını iddia etmişti. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalıların 30 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Ancak Yargıtay dosyayı usulden bozdu.



YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI



Yargıtay'dan dönen davanın yeniden görülmesine bugün başlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mithat Can Özer'in avukatı "Bozma ilamını kabul etmiyoruz. Sunulan dilekçedeki mütalaa ve dosya kapsamındaki tüm beyanlarımız dikkate alınarak davanın tümden kabulünü talep ediyoruz" dedi.



ERTELENDİ



Davalı şirketin avukatı ise "Hiçbir hukuki geçerliliği bulunan mütalaanın kabul edilmemesini talep ediyorum. Bozma ilamı doğrultusunda karar verilsin" dedi. Mahkeme Mithat Can Özer'in gerekli muvafakatnamenin aslının gelecek duruşma sunulmaması halinde davanın reddine karar verileceğini belirterek, duruşmayı erteledi.