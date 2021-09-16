MLKP 18 yıla kadar hapis talebi

İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan Ceren Çoban duruşmaya katılırken, diğer sanıkları avukatları temsil etti.

ALMAN KONSOLOSLUĞU DA İZLEDİ

Almanya Konsolosluğundan yetkililer de duruşmayı izledi. "MLKP terör örgütü propagandası yapma" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklarla ilgili Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN CEZA

Savcının mütalaasında, sanıklardan Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu, Ali Aykul, Başak Sıla Kaymak, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Ömer Sezgin, Levent Akhan, Neriman Şaşmaz İlhan, Serkan Zorlu, Birol Kurt'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, diğer suçlardan ise beraatleri istendi.



Mütalaada Deniz Havuç ve Serkan Okatan hakkında da "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 6 yıl 4 aydan 18 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

TOLU İÇİN BERAAT İSTEMİ

Savcı, sanıklar Meşale Tolu Çorlu, Bilal Ateş, Ceren Çoban, Fatma Çiftçi, Fırat Çağla, Osman Tunç, Umut Aktaş, Yağmur Emekdar, Sinan Aktaş, Yavuz Kılıç, Özge Gür, Mustafa Tezel'in ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraatleri yönünde görüş bildirdi.