Rus fenomenler Marmaris’e hayran kaldı

Marmaris Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı için dünya çapında takipçisi bulunan Rus bloggerları konuk etti. İnessa_bis, missiskostina, bedareva_life, kumakurkuma, _haowa adlı hesaplarıyla toplam 2.642.000 milyon kişinin paylaşımlarını takip ettiği ünlü sosyal medya fenomenleri Dalyan'ın ardından Marmaris'e geldi. Kale ve Kısayalı bölgesini gezen konuklar bol bol fotoğraf çekti.

HAYRAN KALDIK

Moskova'dan gelen Marina Kostina, Marmaris'e hayran kaldığını belirterek "Türkiye'yi yeni bir açıdan keşfediyoruz. Marmaris gerçekten bir doğa harikası. Bölgeye hayran kaldık" dedi.



Sosyal medya fenomenleri programlarına Kleopatra Adası ziyareti ve Akyaka Azmak turu ile devam etti.