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Giriş Tarihi: 16.9.2021 15:21

Rus fenomenler Marmaris'e hayran kaldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Rus fenomenler Marmaris’e hayran kaldı

Sosyal medya platformu Instagram’da 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan 5 Rus blogger Turizm Bakanlığı, St. Petersburg ve YDA Dalaman Hava Limanı işbirliğiyle bölgeye geldi.

Marmaris Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı için dünya çapında takipçisi bulunan Rus bloggerları konuk etti. İnessa_bis, missiskostina, bedareva_life, kumakurkuma, _haowa adlı hesaplarıyla toplam 2.642.000 milyon kişinin paylaşımlarını takip ettiği ünlü sosyal medya fenomenleri Dalyan'ın ardından Marmaris'e geldi. Kale ve Kısayalı bölgesini gezen konuklar bol bol fotoğraf çekti.

HAYRAN KALDIK

Moskova'dan gelen Marina Kostina, Marmaris'e hayran kaldığını belirterek "Türkiye'yi yeni bir açıdan keşfediyoruz. Marmaris gerçekten bir doğa harikası. Bölgeye hayran kaldık" dedi.

Sosyal medya fenomenleri programlarına Kleopatra Adası ziyareti ve Akyaka Azmak turu ile devam etti.

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Rus fenomenler Marmaris'e hayran kaldı
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