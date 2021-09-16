Sahte test çetesine 2. dalga operasyon

Turizm acentelerinde ve sokaklarda sürüntü alan çetenin üyesi sahte doktorlar ve çetenin lideri olduğu iddia edilen Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni N.M. tutuklandı fakat o çete, cezaevinden yönetildi. Gerçek süsü verilmiş olan sahte testler ve sahte raporlar karşılığında kişi başı 200 ile 500 dolar arasında değişen ücretler alan, aldıkları sürüntü örneklerini çöpe atan ve sonuçları hazırladıkları sahte raporlarla "Negatif" olarak gösteren çetenin üç üyesi ikinci dalga operasyonla gözaltına alındı. Çok sayıda kare kodlu sahte test sonucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; yurt dışı bağlantılı olan ve sahte "PCR Testleri" karşılığında haksız kazanç elde eden 12 kişilik uluslararası çeteye geçtiğimiz Şubat ayında operasyon düzenledi. Lideri milyonlarca takipçisi olan Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni N.M. olan çetenin Suriye uyruklu yöneticisi M.T.'nin beyaz önlük giyerek "Doktor" rolü yaptığı ve sokaklarda veya turizm acentelerinde test yaptırmak isteyen kişilerden sürüntü örnekleri alarak para karşılığında COVID-19 Testleri yaptığı tespit edildi. İddialara göre çetenin diğer üyeleri de aynı şekilde çalıştı. Çeteyi fiziki olarak takibe alan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri o anları saniye saniye kaydetti.





MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR



İddialara göre; çete üyeleri aldıkları sürüntü örneklerini herhangi bir hastane veya laboratuvara göndermeden çöpe attı. Test yapılan kişilerin sonucu öğrenmeleri için "Kare Kod" sistemiyle bir internet sitesini faaliyete geçiren şüpheliler hazırladıkları sahte "Negatif Covid" raporlarını sisteme yükledi. Çete üyeleri sahte raporlarda Sağlık Bakanlığı'nın logosu ve hastanelerin Covid-19 Servisleri'nde aktif görev alan bazı doktorların isimlerini de kullandı. Yurt dışına çıkışlarda, seyahatlerde ve "PCR Testi" istenen noktalarda kullanabilmeleri için binlerce kişiye hazırladıkları sahte "Negatif Covid-19" raporlarını satan çete üyelerinin, sahte rapor ve testleri 200 ile 500 dolar arasında paralar karşılığında hazırladıkları iddia edildi.





SAHTE DOKTORLAR DA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı saptanan çeteye ilk operasyon Şubat ayında düzenlendi. Çetenin 12 üyesi yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları, Covid-19 Test Kitleri, binlerce sahte Covid-19 raporu, yabancı uyruklu kişilere ait pasaport fotokopileri ele geçirildi. Çete lideri N.M. ve beyaz doktor önlüğü giyerek sürüntü örnekleri alan sahte doktorlar da yakalandı. Çetenin üç üyesi tutuklandı. Dokuz şüpheli ise "Adli Kontrol" kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çete üyelerinin cezaevinden yönetildiğini ve çetenin sahte "PCR Testi" satışı faaliyetlerine devam ettiklerini tespit etti. Çete üyelerinin ulaştıkları kişilere yine para karşılığında sahte PCR Testleri yaptıkları ve "Negatif COVID-19" raporları hazırladıkları tespit edildi. Üç çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda test kitleri, test listeleri, 14 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, şırıngalar ve çok sayıda kare kodlu sahte test sonucu ele geçirildi.