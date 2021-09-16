Sınır ötesinde teröristlere göz açtırılmıyor

Terör örgütünün sınır ötesinde temizlenip sınırda güvenli bölgelerinin oluşturulması ve sınırdan teröristlerin sızmalarının önlemek amacıyla Kuzey Irak'ta başlatılan hava destekli kara operasyonu devam ediyor.

Pençe Harekâtı adıyla başlatılan operasyon kapsamında, terör örgütüne son dönemlerin en ağır darbesi indirilirken, TSK, MİT destekli operasyonlarda Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristlerin hareketliliği tespit edildi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan keşif çalışmaları sonucu, saldırı hazırlığı yapan 2 PKK'lı teröristin yeri tespit edildi. Ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden F16 savaş uçakları kalktı. Gerçekleştirilen nokta atışıyla 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."