Son dakika: Sevgi Tekin’in kızı vahşet dolu geceyi anlattı

Ağtaş, 4 Ocak'ta, dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine pencere camını parke taşı ile kırarak girmişti. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürmüştü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Gökhan Ağtaş'ın, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Haberleşmenin ihlali', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

"ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIYORDU"



Gökhan Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da salonda hazır bulundu. Tekin'in kızı S.T. sosyal hizmet uzmanı eşliğinde adli gözlem odasından tanık olarak dinlendi, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Tanık S.T annesi ve üvey babası Gökhan Ağtaş'la 1 yıl beraber yaşadıklarını ve evlerinde sürekli annesi ile Gökhan'ın kavga ettiğini ifade etti. S.T., "Gökhan sürekli alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Anneme şiddet uygulayıp küfür ediyordu. Kendisi çalışmıyordu annemin çalışmasına da izin vermiyordu. Annemi sürekli kıskanıyordu. Annem telefonla konuşsa ya da temizliğe gitse küfürler edip dövüyordu. Sürekli anneme 'seni öldüreceğim' diyordu" dedi.

"BU GECE SENİ ÖLDÜRECEĞİM"



S.T. olay gecesi annesi, teyzeleri ve anneannesi ile birlikte evde otururken Gökhan Ağtaş'ın camı kırarak eve geldiğini ve evde bulunan wifiyi kırıp, telefonları topladığını ifade etti. S.T. Ağdaş'ın sürekli saatini kontrol ettiğini ve hepsini yatak odasına topladıktan sonra, "'Korkmayın ben Gökhan' dedi, elinde silah vardı. Anneme 'bu gece seni öldüreceğim. Bu evden bir zanlı çıkacak ben, bir ölü çıkacak oda sen olacaksın' dedi. Annemin yanına geldi diz kapaklarına vurdu annem yatağa düştü. Annemin üzerine 10 el ateş etti. 6 mermi anneme 4 mermi ise yere isabet etti" dedi. S.T. Gökhan Ağtaş'ın olay gecesi alkol ve uyuşturucu kullanmadığını ve kendinde olduğunu belirtti. S.T. Gökhan Ağtaş'tan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Ağtaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek Sevgi Tekin'in kızı S.T.'nin davaya katılmasını kabul ederek davayı erteledi.