Terapi merkezinde silah zoruyla cinsel saldırıda bulundu! Şüphelinin 40 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 18 Haziran'da Bağdat Caddesi Feneryolu Sokak'taki bir terapi merkezine giden Şevket Karadağ, kendisini polis olarak tanıttı. Terapi merkezinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldığını söyleyen adam, kadını karakola götürmekle tehdit ederek, terapist Masal K.'ye (44) cinsel ilişki teklifinde bulundu. İsteği kabul görmeyince silah zoruyla Masal K.'ye cinsel saldırıda bulunan Şevket Karadağ, incelenen kamera kayıtları sayesinde polisin eve yaptığı baskın sonucu, saklandığı bazanın altında yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Karadağ, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE..

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Masal K.'nın sağlık merkezi olduğu, olay günü şüphelinin merkeze gelerek kendisini Hakan olarak tanıtıp lavaboya girdiği, müştekinin şüphelinin masaj için geldiğini düşündüğü ve şüpheliye hazırlanmasını söylediği fakat şüphelinin bulunduğu odaya girdiğinde şüphelinin bir telsiz ve silah çıkartarak polis olduğunu söyleyip müştekiyi emniyete götürmeye geldiğini belirttiği aktarıldı.

SİLAHLA TEHDİT EDEREK CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

Şüphelinin müştekiye bir şeyler verirse onu emniyete götürmeyeceğini ve 800 lira parası olduğunu söylediği belirtilen iddianamede şüphelinin müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu, müştekinin karşı çıkması sonucunda silahla tehdit ettiği, müştekiyle zorla cinsel ilişkiye girdiği ve ardından tekrar geleceğini söyleyerek sağlık merkezinden ayrıldığı kaydedildi.

SUÇLAMALARI RED ETTİ

Düzenlenen iddianamede yer verilen şüphelinin ifadesinde internette 'eskort' diye arattığında müştekinin bilgilerinin çıktığını, kendisinin çıkan numarayı arayarak seans istediğini, ardından müştekinin konumuna gittiğini, müştekinin seans ücretinin 200 lira olduğunu söylediğini ve kendisiyle rızaen cinsel ilişkiye girdiğini, müştekiyi kesinlikle darp etmediğini, silah zoruyla müştekiyi korkutmadığını ve üzerindeki polis kimliğiyle rozetinin ismini bilmediği bir müşterisinin yaptığını açıkladığı yer aldı.

ZİLE BİLE BASMASAN GİRMİŞ

Aynı zamanda iddianamede yer alan CD inceleme tutanağında şüphelinin iş yerine direk girdiği, çıkarken elinse kesici bir alet bulunmadığı, müştekinin ise kısa bir süre sonra normal şekilde iş yerinden çıktığı belirtilirken ATK raporuna göre ise müştekinin bakire olmadığı ve kişideki fiili livatanın tıbbi delillerinin tarif edilemediği kaydedildi.

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tüm deliller kapsamında müşteki beyanlarının tutarlı olduğu, şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı ve Türk toplum yapısındaki yerleşik değerler bütün olarak değerlendirildiğinde müştekinin beyanlarının dikkate alınmasında kamu yararı olduğu vurgulanarak şüpheli Şevket Karadağ'ın Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahla ve iş yerinde nitelikli yağma' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.