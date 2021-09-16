THY dünyanın en iyi 10 havayolu arasında

Travel + Leisure dergisi tarafından düzenlenen ödüllerde okuyucular en gözde havayollarını, havalimanlarını, otelleri, tur operatörlerini ve şehirleri oyladı. Bu sene 26.sı düzenlenen ödül programında dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan THY 'En İyi 10 Uluslararası Havayolu' kategorisinde ödüle layık görüldü.



İSTANBUL AVRUPA'NIN BİR NUMARALI ŞEHRİ



THY'nin bu başarısının yanında İstanbul da 'Avrupa'nın En İyi Şehirleri' kategorisinde "Dikkat çekici yeni havalimanı şehre öyle kusursuz bir karşılama sağlıyor ki, ankete katılım gösteren pek çok kişi havalimanına varışlarını seyahatlerinin en güzel anıları arasında görüyor" yorumu ile birinci sıraya yerleşti. Türk Hava Yolları'nın dünya çapındaki 'Lounge İstanbul'u da tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacağı öngörülen yeni havalimanında yer alıyor. Sıralamada Ege sahilindeki popüler tatil bölgesi Bodrum da yer aldı.



SON DERECE SEVİNDİRİCİ



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı yaptığı açıklamada "Travel + Leisure dergisinin yıllık okuyucu anketinde en iyiler arasında yer almak son derece sevindirici. Dünyaca ünlü Türk misafirperverliğimizi, birinci seviye hizmetlerimizi ve geniş uçuş ağımızı misafirlerimize ve Travel + Leisure okuyucularına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları uçuşlarının ardından yolcular, Travel + Leisure'ın Avrupa'nın bir numaralı şehri sınıflandırmasını hak eden İstanbul'un manzaralarının ve seslerinin keyfini çıkarabilir, Ege sahilinin güzelliğini ise Bodrum'u ziyaret ederek deneyimleyebilir" dedi.



DALLAS SEFERLERİ BAŞLIYOR



Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11. destinasyonu olan Dallas'taki Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarını bu ay başlatacak olan THY, geçtiğimiz mayıs ayında da yine ABD'de Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarını başlatmıştı. Ayrıca sıcak yemek ve içecek servislerinin dahil olduğu Premium uçuş hizmetlerini pandemi sebebiyle bir süre askıya alan küresel taşıyıcı lezzetli ikramlarını iki saat on beş dakikadan daha uzun uçuşlarında Business ve Ekonomi Sınıfı için yeniden sunmaya başladı.