Yakalanmamak için kask taktılar! “Motosiklet Çetesi” çökertildi!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşları 18'den küçük olan A.T., O.G. ve Y.E.K. isimli üç kişi; Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde H.Ç.'ye ait olan park halindeki motosikleti çaldı. Üç şüpheli motosikleti 26 yaşındaki S.Y.'ye sattı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelenince açık kimlikleri belirlenen üç şüpheli de Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan iki farklı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.G.'nin üzerinde kuru sıkı tabanca bulundu. Çalıntı motosikleti satın alan S.Y. de Silivri İlçesi'ndeki ikamet adresinde "Hırsızlık Malını Satın Almak" gerekçesiyle gözaltına alındı.





SATIN ALAN DA GÖZALTINA ALINDI



Çalıntı motosiklet de S.Y.'nin evinin bahçesinde ele geçirildi ve polisler tarafından muhafaza altına alındı. Üç çalıntı kask da bulundu. Üç şüphelinin son 15 gün içerisinde Beylikdüzü İlçesi'nde üç motosiklet daha çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, motosikletleri çalmaya polislere yakalanmamak için çaldıkları motosiklet kasklarıyla gittikleri iddia edildi. Dört şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosikleti satın alan S.Y. ile Y.E.K. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.T. ve O.G isimli iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.