SON DAKİKA: Bakan Kurum’dan orman yangınları ile ilgili önemli açıklama: İhalelerini tamamladık...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi seferber eden orman yangınları ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, Antalya ve Muğla'da hasar gören yapılardan bin 100'ünün yıkımının tamamlandığını bildirdi. Bakan Kurum acil ağır hasarlı binalarla ilgili de detayları paylaştı.