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Giriş Tarihi: 18.9.2021 15:41 Son Güncelleme: 18.9.2021 15:41

EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman?

EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için nefesler tutuldu. Yeni sezon dizilerin tek tek yayınlanmasının ardından gözler EDHO ne zaman sorusuna yanıtına çevrildi. Haziran ayında damga vuran sahneyle sezon finali yapan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Salı akşamları ekrana gelen dizi 7. sezon ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki EDHO ne zaman başlayacak, hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı…

EDHO yeni sezon ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimler sürerken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7.sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin Eylül sonu gibi yeni sezonuyla yeniden ekrana dönmesi bekleniyor. Peki EDHO ne zaman başlayacak, hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

EDHO NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Hızır Çakırbeyli canını ortaya koyuyor!

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman?
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