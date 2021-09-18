Tren, otobüs, uçak gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi isteneceği açıklandı. Bununla birlikte konser ve benzeri etkinlikler ile daha pek çok alanda aynı durum söz konusu. Bu durumda aşısız vatandaşlar için "PCR testi sonucu kaç günde çıkar?" sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığı gibi özel sağlık kuruluşlarında da ücret karşılığında yapılmaktadır.