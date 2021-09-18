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Giriş Tarihi: 18.9.2021 13:57 Son Güncelleme: 18.9.2021 14:04

PCR testi sonucu kaç günde çıkar? PCR testi nerelerde yapılır, sonuçları nasıl öğrenilir?

PCR testi sonucu kaç günde çıkar? PCR testi nerelerde yapılır, sonuçları nasıl öğrenilir?

Geçtiğimiz haftalarda alınan kararla birlikte pek çok alanda aşı zorunluluğu getirildi. Aşı olmayan vatandaşların ise PCR testi yaptırması isteniyor. Kalabalık etkinliklerde, şehirler arası yolculukta ve iş yerlerinde zorunlu olarak istenen PCR testi ile ilgili birtakım soru işaretleri mevcut. Peki, PCR testi sonucu kaç günde çıkar? Kaç gün önceden PCR testi yaptırmak gerekiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Tren, otobüs, uçak gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi isteneceği açıklandı. Bununla birlikte konser ve benzeri etkinlikler ile daha pek çok alanda aynı durum söz konusu. Bu durumda aşısız vatandaşlar için "PCR testi sonucu kaç günde çıkar?" sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığı gibi özel sağlık kuruluşlarında da ücret karşılığında yapılmaktadır.

PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?

Test sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkar ve açıklanır. Test esnasında verilen barkod numarasıyla e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebilir.

TEST SONUÇLARI E-NABIZ'A NE ZAMAN TANIMLANIR?

Test sonuçları çıktığında otomatik olarak e-Nabız sistemine tanımlanır. T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak test sonucuna ulaşılabilir.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

PCR (Covid 19) test sonucunuzu almak için sağlık kuruluşlarına gitmenize gerek yoktur. Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

  1. E-Nabız sayfasını açın.
  2. Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklayın.
  3. Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarına tıklayın.
  4. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.
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PCR testi sonucu kaç günde çıkar? PCR testi nerelerde yapılır, sonuçları nasıl öğrenilir?
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