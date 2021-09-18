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Giriş Tarihi: 18.9.2021 15:49 Son Güncelleme: 18.9.2021 15:50

SON DAKİKA: MSB duyurdu! Bu görüntüler az önce Doğu Akdeniz'den geldi...

SON DAKİKA: MSB duyurdu! Bu görüntüler az önce Doğu Akdeniz’den geldi...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Kararlılık-2021 tatbikatından sıcak görüntüleri paylaştı. Paylaşıma, " Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor." notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının katılımıyla Kararlılık-2021 tatbikatının başladığını duyurdu. Bakanlık, tatbikattan nefes kesen görüntüleri de paylaştı.

MSB SICAK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kararlılık-2021 tatbikatının Doğu Akdeniz ve Ege'de icra edileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor.

Bakanlık ayrıca tatbikattan ilk sıcak görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde füzelerin ateşlenmesi, helikopterlerin fırkateynlerle operasyona katılması yer aldı.

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SON DAKİKA: MSB duyurdu! Bu görüntüler az önce Doğu Akdeniz'den geldi...
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