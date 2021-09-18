SON DAKİKA: MSB duyurdu! Bu görüntüler az önce Doğu Akdeniz’den geldi...

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının katılımıyla Kararlılık-2021 tatbikatının başladığını duyurdu. Bakanlık, tatbikattan nefes kesen görüntüleri de paylaştı.
MSB SICAK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kararlılık-2021 tatbikatının Doğu Akdeniz ve Ege'de icra edileceği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor.