Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücretli mi olacak, nerede yapılıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı nerede?

Çanakkale köprüsünün yapımı devam ederken bir yandan da köprünün hangi güzergahta yer aldığı konusu merak ediliyor. "Çanakkale köprüsü nerede, ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar?" gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün kedi yolunda yürüyerek bir yakadan diğer yakaya geçiş yaptı. Peki, Çanakkale köprüsü nerede, ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?
1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilmekte olan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacaktır. Tamamlandığında, kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi hedeflenmektedir
GÜZERGAHI NEDİR?
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olacak olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacaktır.
ÜCRETLİ Mİ OLACAK?
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