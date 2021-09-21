Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücretli mi olacak, nerede yapılıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı nerede?

Çanakkale köprüsünün yapımı devam ederken bir yandan da köprünün hangi güzergahta yer aldığı konusu merak ediliyor. "Çanakkale köprüsü nerede, ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar?" gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün kedi yolunda yürüyerek bir yakadan diğer yakaya geçiş yaptı. Peki, Çanakkale köprüsü nerede, ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...