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Haberler Güncel Haberleri Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücretli mi olacak, nerede yapılıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı nerede?
Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:41

Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücretli mi olacak, nerede yapılıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı nerede?

Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücretli mi olacak, nerede yapılıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı nerede?

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü üzerinden yürüyerek geçiş yaptı. Gelen bu son dakika haberiyle beraber vatandaşlar köprünün bulunduğu konumu merak ediyor. “Çanakkale köprüsü nerede, ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar?” gibi birçok soru gelen peş peşe haberlerle gündeme taşındı. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olacak olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacaktır. Peki, Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücretli mi olacak, nerede yapılıyor? İşte tüm detaylar...

Çanakkale köprüsünün yapımı devam ederken bir yandan da köprünün hangi güzergahta yer aldığı konusu merak ediliyor. "Çanakkale köprüsü nerede, ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar?" gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün kedi yolunda yürüyerek bir yakadan diğer yakaya geçiş yaptı. Peki, Çanakkale köprüsü nerede, ne zaman açılacak, geçiş ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi an

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilmekte olan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacaktır. Tamamlandığında, kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi hedeflenmektedir

GÜZERGAHI NEDİR?

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olacak olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacaktır.

ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

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Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücretli mi olacak, nerede yapılıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı nerede?
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