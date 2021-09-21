PKK üyeliğinden yargılanan CHP’li başkanın davasında ’şerh’ kararı

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan Cihan Yavuz avukatıyla birlikte katıldı.

SON SAVUNMASI

Son savunmasını yapan Yavuz, "Bir kamu görevindeydim. Bu dava nedeniyle seçme ve seçilme hakkımı kullanamıyorum. Bu nedenle beraatimi talep ediyorum" dedi.

ŞERHLİ BERAAT

Mahkeme heyeti de Yavuz'un beraatine karar verdi. Heyetteki bir üye hakim Yavuz'a "terör örgütüne yardım suçundan" ceza verilmesi gerektiğini belirterek, beraat kararına şerh koydu.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Cihan Yavuz, 15 Nisan'da yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yavuz'un 10 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede Yavuz'un 31 Ocak 2019'da PKK'nın yayın organı olan Sterk TV'de yayına katıldığı ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan için tecritin kaldırılması konusunda konuşma yaptığı vurgulanmıştı.

Yargılama sırasında davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Cihan Yavuz'un eyleminin "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturduğunu dile getirmişti. Duruşma savcısı, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Yavuz'un 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.