Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Son depremler güncelliyor! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.9.2021 08:32

Son depremler güncelliyor! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler güncelliyor! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak son depremler listesini duyuruyor. Son olarak Kuşadası’nda meydana gelen şiddetli deprem vatandaşların son depremler verilerini araştırmalarına neden oldu. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Eylül 2021

Son depremler… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri kamuoyuna aktarılmaya devam ediyor. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. Deprem kuşağı sınırları içerisinde bulunan Türkiye'de farklı şiddetlerde sarsıntılar yaşanıyor. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Eylül 2021

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler güncelliyor! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA