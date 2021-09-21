Son depremler güncelliyor! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri kamuoyuna aktarılmaya devam ediyor. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. Deprem kuşağı sınırları içerisinde bulunan Türkiye'de farklı şiddetlerde sarsıntılar yaşanıyor. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Eylül 2021