Dünyanın gözü Çin’e çevrildi: Evergrande ne demek? Evergrande krizi ne anlama geliyor, çökerse ne olur?

Evergrande ne demek, evergrande krizi ne anlama geliyor ve çökerse ne olur soruları milyonların gündeminde yer alıyor. Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponu ödemesine ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirdi. Peki, Evergrande ne demek? Evergrande krizi ne anlama geliyor, çökerse ne olur?
EVERGRANDE KRİZİ NEDİR?
1996 yılında kurulan Evergrande'nin 280'den fazla şehirde 1.300'den fazla projesi bulunuyor. Şirket, Fortune 500 listesinde 2020'de 122. sırada yer aldı. Toplam varlıkları yaklaşık 350 milyar dolar (2.3 trilyon yuan), yıllık satış gelirleri de 110 milyar doları (700 milyar yuan) aşan şirkette 200 bin kişi çalışıyor.
Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Evergrande'nin perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponu ödemesine ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirdi.
Analistler, Evergrande'nin borçlarının çoğunlukla yerel para birimi cinsinden olduğunu kaydederek, şirketin temerrüde düşmesi halinde etkinin çoğunlukla Çin'in içinde kalmasının beklendiğini, ancak yine de bu durumun küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
S&P'DEN EVERGRANDE ÖNGÖRÜSÜ
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Evergrande'nin büyük ihtimalle temerrüde düşeceğini belirtti. S&P Çin hükümetinin holdinge doğrudan bir destek sunmayacağını bekliyor.
S&P analistleri raporlarında "Pekin yönetiminin çok sayıda gayrimenkul şirketinin batması ve Evergrande'nin ekonomiye sistemik risk oluşturması durumunda devreye girebileceğini" yazdı.
Bazı yatırımcılar için Evergrande krizinin yönetimi Çin'in ekonomik geleceği için kritik önemde. Jim Chanos'a göre yatırımcılar "kritik bir an ile karşı karşıya olan" Xi Jinping'in kriz yönetimini dikkatle izliyor.
Beyaz Saray'dan da Evergrande açıklaması geldi. Bir gazetecinin Evergrande'nin yaşadığı likidite krizi sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "ABD her zaman küresel piyasaları izliyor ve gerekirse uygun yanıtı vermeye hazır" ifadelerini kullandı. Eski New York Fed Başkanı William Dudley ise Çin gayrimenkul sektörü hakkındaki endişelerin Fed'in varlık alım azaltımı yolunda olduğu sinyalini vermesinden alıkoymayacağını öngördü.