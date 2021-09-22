Dünyanın gözü Çin’e çevrildi: Evergrande ne demek? Evergrande krizi ne anlama geliyor, çökerse ne olur?

EVERGRANDE KRİZİ NEDİR?

1996 yılında kurulan Evergrande'nin 280'den fazla şehirde 1.300'den fazla projesi bulunuyor. Şirket, Fortune 500 listesinde 2020'de 122. sırada yer aldı. Toplam varlıkları yaklaşık 350 milyar dolar (2.3 trilyon yuan), yıllık satış gelirleri de 110 milyar doları (700 milyar yuan) aşan şirkette 200 bin kişi çalışıyor.

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Evergrande'nin perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponu ödemesine ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirdi.

Analistler, Evergrande'nin borçlarının çoğunlukla yerel para birimi cinsinden olduğunu kaydederek, şirketin temerrüde düşmesi halinde etkinin çoğunlukla Çin'in içinde kalmasının beklendiğini, ancak yine de bu durumun küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.