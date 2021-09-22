Zorunlu PCR testi yaptırmak ücretli mi? Kimler PCR testi yaptırmak zorunda?

Tren, otobüs, uçak gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi talep ediliyor. Bununla birlikte konser ve benzeri etkinlikler ile daha pek çok alan için aynı durum söz konusu. Peki, kimler PCR testi yaptırmak zorunda, test yaptırmak ücretli mi?
PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?
PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığı gibi özel sağlık kuruluşlarında da ücret karşılığında yapılmaktadır.
PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?
Test sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkar ve açıklanır. Test esnasında verilen barkod numarasıyla e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebilir.
TEST SONUÇLARI E-NABIZ'A NE ZAMAN TANIMLANIR?
Test sonuçları çıktığında otomatik olarak e-Nabız sistemine tanımlanır. T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak test sonucuna ulaşılabilir.
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR (Covid 19) test sonucunuzu almak için sağlık kuruluşlarına gitmenize gerek yoktur. Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.