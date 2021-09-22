Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:43

Zorunlu PCR testi yaptırmak ücretli mi? Kimler PCR testi yaptırmak zorunda?

İş hayatından eğitime, konser etkinliklerinden şehirlerarası ulaşıma kadar pek çok alanda Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi. Aşı olmayan kişilerin ise bu alanlara katılım sağlamadan önce belirtilen sürelerde PCR testi olması bekleniyor. Alınan bu karar birtakım soru işaretlerini beraberinde getirirken en çok araştırılan konulardan bir tanesi de “Zorunlu PCR testi yaptırmak ücretli mi?” olarak öne çıkıyor. İşte detaylar…

Tren, otobüs, uçak gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi talep ediliyor. Bununla birlikte konser ve benzeri etkinlikler ile daha pek çok alan için aynı durum söz konusu. Peki, kimler PCR testi yaptırmak zorunda, test yaptırmak ücretli mi?

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR? PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığı gibi özel sağlık kuruluşlarında da ücret karşılığında yapılmaktadır. PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR? Test sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkar ve açıklanır. Test esnasında verilen barkod numarasıyla e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebilir. TEST SONUÇLARI E-NABIZ'A NE ZAMAN TANIMLANIR? Test sonuçları çıktığında otomatik olarak e-Nabız sistemine tanımlanır. T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak test sonucuna ulaşılabilir.