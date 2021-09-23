Rebiülevvel ayıiçin islam alemi geri sayıma başladı. Müslümanların bol bol ibadet edip dualar edeceği mübarek ayın başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peygamber Efenfimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği ay olmasından dolayı bu ayda yapılacak olan ibadetler çok faziletlidir. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi!
Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Hicri takvime göre Hicrî ayların üçüncüsü olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.