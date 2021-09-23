Rebiülevvel ayıiçin islam alemi geri sayıma başladı. Müslümanların bol bol ibadet edip dualar edeceği mübarek ayın başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peygamber Efenfimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği ay olmasından dolayı bu ayda yapılacak olan ibadetler çok faziletlidir. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi!