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Giriş Tarihi: 23.9.2021 14:28

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi

Müslüman aleminin merakla beklediği Rebiüevvel ayı tarihi belli oldu. Hicri takvim içinde safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı, Hz. Muhammed'in (sas) dünyaya geldiği kutlu doğum gününü de içinde barındırıyor. Diyanet takvimi ile Rebiülevvel ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi ve tüm detaylar…

Rebiülevvel ayıiçin islam alemi geri sayıma başladı. Müslümanların bol bol ibadet edip dualar edeceği mübarek ayın başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peygamber Efenfimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği ay olmasından dolayı bu ayda yapılacak olan ibadetler çok faziletlidir. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi!

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre Hicrî ayların üçüncüsü olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

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Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi
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