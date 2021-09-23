Son Dakika Haberi... Yalova’da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde Yalova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem, Maltepe, Tuzla, Kartal ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu Yakası taraflarında da etkili oldu.

YALOVA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD verilerine göre saat 08:57'de merkez üssü Yalova olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.