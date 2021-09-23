Son Dakika Haberi... Yalova’da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde Yalova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem, Maltepe, Tuzla, Kartal ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu Yakası taraflarında da etkili oldu.
AFAD verilerine göre saat 08:57'de merkez üssü Yalova olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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