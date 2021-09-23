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Giriş Tarihi: 23.9.2021 09:13 Son Güncelleme: 23.9.2021 09:27

Son Dakika Haberi... Yalova'da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi

Son Dakika Haberi... Yalova’da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.0 şiddetinde olan deprem İstanbul’un Anadolu yakası taraflarında da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı bulunmazken, sarsıntı nedeniyle vatandaşlar ufak çaplı bir panik yaşadı. İşte yaşanan depreme ilişkin AFAD'ın paylaşımı;

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde Yalova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem, Maltepe, Tuzla, Kartal ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu Yakası taraflarında da etkili oldu.

YALOVA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD verilerine göre saat 08:57'de merkez üssü Yalova olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son Dakika Haberi... Yalova'da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi
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