Yemekteyiz puan durumu: Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl oldu, birinci kim? 23 Eylül 2021 Perşembe

Ekranların yemek yarışması programı Yemekteyiz puan durumu, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarına gelen programın sunucusu Zuhal Topal olup Cuma günü bir isim büyük ödülün sahibi olacak. Öte yandan; günlük puan durumu da merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki; Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl oldu, birinci kim? Yemekteyiz puan durumu 23 Eylül 2021 Perşembe.