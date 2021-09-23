Yemekteyiz puan durumu: Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl oldu, birinci kim? 23 Eylül 2021 Perşembe

Ekranların yemek yarışması programı Yemekteyiz puan durumu, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarına gelen programın sunucusu Zuhal Topal olup Cuma günü bir isim büyük ödülün sahibi olacak. Öte yandan; günlük puan durumu da merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki; Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl oldu, birinci kim? Yemekteyiz puan durumu 23 Eylül 2021 Perşembe.
23 Eylül Perşembe gününe ilişkin Yemekteyiz puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 22 EYLÜL PUAN DURUMU
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Eylül puan durumu açıklandı. Yarışmacıların puan durumları şu şekilde:
Gülcan Güvenç: 4
Gülay Kurt: 5
Sibel Nazire Özgünaydın: 4
Cüneyit Akın: 3
Zuhal Topal: 5
TOPLAM: 21