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Giriş Tarihi: 25.9.2021 14:59 Son Güncelleme: 25.9.2021 15:01

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 6 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 6 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde yapılan operasyonda 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." dedi.

MSB "Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 6 PKK'lı terörist etkisiz
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