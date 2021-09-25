Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 6 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." dedi.

MSB "Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.