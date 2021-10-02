Bakan Soylu Kocaeli’nde araç teslim törenine katıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde 70 aracın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen anahtar teslim törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Polis vakfına yapılan bağışlar ile temin edilen araçların teslim töreni SEKA Park Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Resul Holoğlu, ve Erhan Günveren, Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, İlyas Şeker, Cemil Yaman, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, STK Temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, muhtarlar katıldı.

DEVLET VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Bağışçılar adına törenin açılış konuşmasını ÖZ-KA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Mehmet Şerif Kanık yaptı. Kanık konuşmasında, "Bu önemli organizasyona katılımınızdan ve sizleri ağırlamaktan büyük şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin birliğini ve beraberliğini korumak için gösterdiğiniz gayret için Kocaelili Sanayiciler adına teşekkür ediyoruz. Sanayiciler olarak bizler Türk ekonomisine katkıda bulunmak üzere üretilen ürünlerin dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya çalışırken sizler de huzur ve güven ortamı sağlanması için mücadele ediyorsunuz. İlimiz sanayicileri tarafından alınan hizmet araçları devlet ve sanayi işbirliğinin güzel bir örneği" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Ülkemizin terörle mücadele göstermiş olduğu üstün başarı ve gayret çaba milletimizin de takdirini kazanmıştır. Emniyet vatandaşlarımızı ilgilendiren en önemli ve ilk konulardan biridir. Güvenlik güçleri ne kadar iyi hizmet verirse, vatandaşımız o kadar kendini güvende hisseder. Bir kez daha ilimizdeki her türlü hizmette yanımızda olan ve bizi cesaretlendiren sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz." dedi

'ACIYI GELECEK NESİLLERE YAŞATMAYALIM'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de gerçekleştirdiği toplantıdan bahsederek "Sadece bugün adına değil gelecek nesillere bıraktığınız bu emanetiniz için minnetimi ve şükranlarımı iletiyorum. 3 buçuk saati aşan bir toplantıda verimli değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bizim görevimiz ülkemizin huzur ve güven içinde ileri doğru gidebilmesidir. Bu topluluk çok tecrübenin içerisinden geçen topluluktur. Her gün terörden dolayı acaba bugün kaç şehir gelecek diye endişe içerisinde akşam kafasını yastığa koyan, sabah kötü haber duymamak için dua etti bu millet. Amerika'dan parmak salladılar bize. Ziraat Bankası'nın önünde kuyruklar olurdu. İnsanın acaba yarın bende mi böyle olacağım diye düşündüğü bir toplumda büyümesi elbette sıkıntılı. Bu ülkede siyasal istikrarsızlıklar oldu maliyetini yine bu millet yaşadı. Hep beraber yaşadık. Buradaki insanların tecrübesi kadar Türkiye tecrübe görmemiştir. Gördüğümüz acıyı gelecek nesillerimize yaşatmamak için el birliğiyle mücadele etmeye mükellefiz. Çünkü gelecek nesiller bizim karşı karşıya kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler."

BU NESİL ADANMIŞ BİR NESİL

Soylu, "Biz gelecek gençlere engellerin birer birer aşıldığı, çok daha güçlü yarınlara güvenle gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Bu ülkede başkana asıldı. Çocuklarımız babalarından bir başkanın asıldığını duymayabilirler. Duymasınlar da zaten. Bu nesil adanmış bir nesildir. Bu dünyaya adanmış ama öteki dünyada hakkını gören bir nesildir. Öyle de olalım. Gelecek nesile daha güzel şeyler bırakırsak bizden daha güçlü olurlar. Elbirliğiyle olursak en zor meseleler de aşılır. Başımıza o kadar afet geldi. Ama biz ne yaptık? Tüm afetlere karşı hep beraber yaralarımızı sardık. Ama Avrupa hala karşı karşıya kaldığı sel felaketinin, orman yangınlarının yaralarını saramadı. Biz biraz önce sizin huzurunuzda da size biraz daha az ifade ettiğim ali cenaplığımız, komşuluğunuz, insanlığınız ve ortaya koyduğunuz el birliği sayesinde burada yaşıyoruz. Bizim herkesi imrendirecek sanayi tesislerimiz var Marmaray'dan Avrasya'ya kadar tünellerimiz var, Avrupa'nın yapamadıklarını yapabilecek gücümüz var. Çünkü biz Müslümanız Türk'üz. Biz zenginlikle şımarmayacak bir milletiniz. Bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu hepimiz biliyoruz."

BİZİM BAŞIMIZA GELMEYECEĞİNİ KİM BİLİYOR?

Soylu, "Yanı başımızda, sınırımızın hemen ötesinde insanlar ölüyor. Biz ne yapmalıyız? İnsanlarımızı ölüme terk edip burada rahat rahat oynamalı mıyız? Bizim başımıza bir iş gelirse kim bakar yüzümüze? Allah'ın adaleti, var. Bir taraftan Covid, bir taraftan depremler bir taraftan seller ve yangınlar yaşadık. Bizim başımıza gelmeyeceğini kim biliyor. Allah'ın adaleti he bu dünyada var hem öte dünyada. İhracımız 212 Dolara geldi, büyümemiz çeyreklerden yüzde 20'lik rakamlara çıktı. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi ama biz rahat yaşıyoruz."

BAŞIMIZA TERÖRÜ BELA ETTİLER

Soylu, "Bugün Kocaeli'de hırsızlıkla mücadeleden, uyuşturucuya kadar birçok değerlendirme yaptık. Günde bir buçuk iki hırsızlık yapılıyor artık. Biz yirmili rakamlardan geldik buralara. Huzurlu bir ortama getiriliyor tüm şehirlerimiz. Burada elbette ki bu milletin ortaya koyduğu hasretler kıskanılası hasretlerdir. Çektiğimiz sıkıntılarda bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütünden geçen yıl 53 kişi katıldı. Geçen hafta Hakkâri'deydik. Esnafı gezerken bir kız yanıma geldi. Üniversiteyi kazandım dedi. Tıp fakültesini kazanmış. Çok mutlu oldum. Demek ki atılan adımlar meyvesini veriyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Şimdi havalimanı var, okul var, öğretmen var, gençlik merkezleri var. Hepimiz faniyiz. Bugün varız yarın yokuz. Batı istememesine rağmen huzur ve güveni nasıl getirdiysek, Allah şahittir ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet, etrafımızdaki coğrafyaya da barış ve huzur getirecek" dedi.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Genelde açılış törenine katılmadığını ifade eden Bakan Soylu "Ancak bir şeye koşa koşa giderim. Biri bağış yaptıysa o şerefle şereflenmemiz lazım. Buradaki insanlarımızın daha huzurlu olmasını temin edebilmek için burada 70 aracı Kocaeli aracı Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağış olarak verdiniz. Ne kadar şükran duysak azdır. Aynısını sel ve yangın bölgelerinde de yaptınız. Çok güçlü yarınlara gidiyoruz. Dünyaya yön verecek yarınlara gidiyoruz. Yıllardan beri özel sektör bir yandan, devler bir yandan üstüne koyarak gidiyoruz. Yapacak çok işimiz var. Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Bir daha göstereceğiz. Kafanıza takmayın. Terör meselelerini çözüyoruz. Onların bir hesabı varsa cenabı hakkın da bir hesabı vardı. Türkiye'nin yapacak çok şeyi var. Cumhur ittifakının yapacağı çok şeyi var. Cumhurbaşkanımızın yapacağı çok şeyi var" dedi.Konuşmalar sonrasında dualarla Kocaeli Emniyetine yeni araçların teslimi yapıldı.