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Haberler Güncel Haberleri Son Dakika Haberi: Marmaris deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:49 Son Güncelleme: 2.10.2021 11:55

Son Dakika Haberi: Marmaris deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Haberi: Marmaris deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Marmaris’te meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor. İşte 2 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Marmaris'te deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Marmaris depremin şiddeti 3.9 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. 2 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

MARMARİS'TE DEPREM!

Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 24.85 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.45,'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 24.85 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.


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Son Dakika Haberi: Marmaris deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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