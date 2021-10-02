Son Dakika Haberi: Marmaris deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Marmaris'te deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Marmaris depremin şiddeti 3.9 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. 2 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi