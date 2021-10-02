Son Dakika Haberi: Marmaris deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Marmaris'te deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Marmaris depremin şiddeti 3.9 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. 2 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
MARMARİS'TE DEPREM!
Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 24.85 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.45,'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 24.85 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.