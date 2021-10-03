Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile duyuruldu! 3 Ekim 2021 Pazar En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi duyuruldu. Güncel olarak yayınlanan listeye göre; yurdun pek çok noktasında küçük şiddetlerde sarsıntılar meydana geldi. Bu kapsamda; "En deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından 3 Ekim Pazar son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.