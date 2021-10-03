Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile duyuruldu! 3 Ekim 2021 Pazar En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi duyuruldu. Güncel olarak yayınlanan listeye göre; yurdun pek çok noktasında küçük şiddetlerde sarsıntılar meydana geldi. Bu kapsamda; "En deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından 3 Ekim Pazar son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.03 06:39:02 37.4188 27.6228 24.7 -.- 1.5 -.- EKINDERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.03 06:36:17 37.4970 27.7247 5.7 -.- 1.9 -.- CUKURKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.03 06:22:17 37.5142 27.6750 20.8 -.- 1.7 -.- KULLAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2021.10.03 06:12:51 36.9472 29.3835 9.7 -.- 2.0 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2021.10.03 05:12:43 38.7760 43.5333 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2021.10.03 05:03:31 35.1350 25.1585 6.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 04:54:21 35.0333 25.1972 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 03:56:54 35.2073 25.3230 12.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 03:51:58 36.4780 27.2692 4.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 02:55:13 37.4283 27.6327 5.6 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.10.03 02:27:51 35.1685 25.2827 7.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 02:03:25 37.3888 31.6627 3.9 -.- 1.7 -.- UGURLU-DEREBUCAK (KONYA) İlksel
2021.10.03 01:57:45 35.0908 25.2742 5.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 01:55:28 37.0457 28.1848 13.6 -.- 1.5 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2021.10.03 01:51:17 39.2882 27.8903 5.0 -.- 1.8 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.10.03 01:37:06 36.4640 27.2245 12.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 01:36:46 38.5107 39.2108 17.9 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2021.10.03 01:09:46 35.0882 25.2212 5.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.03 01:06:35 37.3957 31.6580 5.8 -.- 1.9 -.- UGURLU-DEREBUCAK (KONYA) İlksel
2021.10.03 00:54:58 38.9355 27.6212 7.2 -.- 1.9 -.- ERDELLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.10.03 00:09:08 36.4563 27.2253 5.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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