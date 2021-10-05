Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayıp, kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları