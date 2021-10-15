İtalyan ilaç devi Kedrion’dan Türkiye’ye önemli yatırım

Kedrion-Betaphar ortaklığının bünyesinde yer aldığı Aslan Grubun Onursal Başkanı İhsan Arslan da firmayla iş birliği sürecini anlatarak kan ürünlerinin ithalat ve pazarlamasında ortak iş yapmaya karar verdiklerini söyledi. Arslan, "Bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve civar ülkeler için büyük önem arz ediyor. Bu coğrafyada bu ürünlerin üretimi yok. Sadece Türkiye'de 300 milyon avronun üzerinde bir pazarı var ancak böyle bir yatırım en az 1 milyar avroluk finansal değer demektir" dedi.

ÖNEMLİ BİR YATIRIM KARARI

Kedrion Biopharma'nın düzenlediği resepsiyon, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, şirket yöneticileri ile şirketin Türkiye'deki iştiraki Kedrion-Betaphar yöneticilerinin katılımıyla İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Büyükelçi Gaiani, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla sağlık sektörünün öneminin görüldüğünü belirterek "Kedrion, Türkiye'de önemli bir yatırım yapma kararı aldı. Yalnızca Türkiye'ye iş olanakları getirmekle kalmadı, aynı zamanda yaygın olmayan nadir hastalıklardan muzdarip ailelere de yardımcı olma fırsatı sundu. Bunu sosyal etkileşim açısından çok önemli buluyorum." dedi.

"EN AZ 1 MİLYAR AVROLUK FİNANSAL DEĞER"

Kedrion-Betaphar ortaklığının bünyesinde yer aldığı Aslan Grubun Onursal Başkanı İhsan Arslan da firmayla iş birliği sürecini anlatarak kan ürünlerinin ithalat ve pazarlamasında ortak iş yapmaya karar verdiklerini söyledi. Arslan, "Bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve civar ülkeler için büyük önem arz ediyor. Bu coğrafyada bu ürünlerin üretimi yok. Sadece Türkiye'de 300 milyon avronun üzerinde bir pazarı var ancak böyle bir yatırım en az 1 milyar avroluk finansal değer demektir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE 3.BÜYÜK MARKETİMİZ"

Kedrion Biopharma Yönetim Kurulu Üyesi Maria Lina Marcucci de firmanın 20 yıllık geçmişinin olduğunu fakat ailesinin 1952'den beri sektörün içinde bulunduğunu söyledi. Marcucci, geliştirdikleri ilaçların çok sayıda insanı etkileyen hastalıkların yanı sıra nadir hastalıklara da deva olduğunu dile getirdi. Marcucci, Türkiye'ye 30 yıldır sık sık geldiklerini belirterek "Bu ülkeyle ilişkilerimiz çok iyi durumda. Geçmişte yalnızca ürünlerimizi ticari olarak satıyorduk ancak şimdi bu ülkeye yerleşmek için çok iyi bir partner bulduk. ABD'den ve İtalya'dan sonra Türkiye bizim 3'üncü büyük marketimiz. Attığımız adımdan gurur duyuyorum." diye konuştu.

100 ÜLKEDE TİCARİ VARLIĞA SAHİP

Merkezi Toskana'da bulunan, 100 ülkede ticari varlığa sahip ve dünya çapında 2 bin 700'den fazla çalışanı olan Kedrion Biopharma, hemofili, primer immün yetmezlikler ve Rh uyuşmazlığı gibi nadir hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için dünya çapında plazma türevli ürünler üretiyor. Kedrion Biopharma'nın İtalya, Macaristan ve Kuzey Amerika'da üretim tesisleri bulunuyor. Şirket, donörler ve tedaviye ihtiyacı olan insanlar arasında bir köprü görevi görerek, mevcut plazma kaynaklı tedavilere hastaların erişimini artırmak için küresel ölçekte çalışıyor.

NADİR HASTALIKLAR KONUSUNDA TEDAVİ İMKANI SUNACAK

Şirket, 2012'den bu yana Kedrion Betaphar aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Kedrion Betaphar immünoloji, nöroloji, hematoloji, yoğun bakım ve transplantasyon hastalarını tedavi etmek için ruhsatlı bir ürün portföyü sunarken doğrudan Türkiye ilaç pazarında bulunarak nadir hastalıklar konusunda daha geniş tedavi olanakları sunacak.