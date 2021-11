Erzurum’da Çocuk Adalet Merkezi açıldı

Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen Çocuk Adalet Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen açılışa yoğun ilgi gösterilen Bakan Gül, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'da inşa edilen Çocuk Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıdığını bildirdi.

Bakan Gül, "Türkiye'de, belki dünyada ilk olmak özelliğini taşıyan Çocuk Adalet Merkezi'ni Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz" dedi. "Şairin de dediği gibi 'Yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır' Çocuklar için yapılan her güzel iş daima dünyayı iyileştirir ve güzelleştirir. Dünyayı mamur eder çocuğu, aileyi kadını merkeze alan bir toplum ve medeniyet daima geleceğe güvenle bakar. Bu görüşte, bu anlamlı bir eylem için açılış için bir aradayız" diyen Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için suça sürüklenmesini önlemek için de en önemli siper aile yuvasıdır, ailedir. Aile de toplumumuz için ülkemiz için en önemli ve değerli bir kurumuzundur. Söz konusu çocuk ise nemelazım demeden her kurumun ve toplumun her bireyinin bu konuda her türlü desteği göstermesi temel bir görevidir. Özellikle çocuk mahkemelerini yine bu anlamda ayrı bir mimari ile tasarımla hep birlikte daha da güçlü bir şekilde onarmaya devam edeceğiz. Çocuk söz konusu olduğunda yargısal anlamda da özellikle çok önemli adımlar atıldı, bu davaların öncelikli görülmesine yönelik adım da yakın zamanda atıldı ve bu yargı sistemine dahil edildi. Özellikle 2005 yılında hayata geçen Çocuk Koruma Kanu'nu bu anlamda çocuğa verilen ehemmiyetin göstergesidir" dedi. Konuşmaların ardından Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışı yapıldı.