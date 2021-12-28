Edirne'de dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı

Edirne Uzunköprü'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı. Özellikle ilçe merkezinde Atatürk Mahallesi üzerinde bazı siteleri su bastı. AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sitelerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada akşam saatlerinde aşırı yağışlar sonucunda 112 Acil Çağrı Merkezine 11 ihbarın geldiği kaydedildi. 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını üzerine bölgeye ekiplerin ulaştığının belirtildiği açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

Vali Ekrem Canalp de bölgeye gelerek, çalışmaları denetledi.



Öte yandan, bölgede Atatürk Mahallesi'nde bir sitede ise artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı 48 hane boşaltıldı. Evlerden alınan vatandaşlar AFAD botları ve kepçelerle kurtarılarak bölgeye yakın misafirhanelere yerleştirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.