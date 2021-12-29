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Giriş Tarihi: 29.12.2021 22:58

Fabrikada iş makinesinin ezdiği işçi hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Fabrikada iş makinesinin ezdiği işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta bir seramik fabrikasında geri manevra yapan iş makinesi 41 yaşındaki işçiyi fark etmeyerek ezdi. 2 çocuk babası işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Banaz ilçesindeki bir seramik fabrikasında meydana geldi. İşçi Ramazan Tümer (41) çalıştığı esnada, geri manevra yapan iş makinesini fark etmedi. İş makinesi operatörü H.B.'nin de Tümer'i fark etmemesi üzerine evli ve 2 çocuk babasını altına alarak ezdi. Çevredeki çalışma arkadaşlarını ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tümer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi savcının incelmesinin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kepçe operatörü H.B. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Fabrikada iş makinesinin ezdiği işçi hayatını kaybetti
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