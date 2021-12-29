Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü

Kaza Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mızar kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.B. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü A.B.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatt