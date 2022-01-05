Kırıkkale’deki kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Mahmut Demirci (20) idaresindeki hafif ticari araç ile Hasan İşcan'ın (55) kullandığı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi, otomobil ise şarampole girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer (14), Solmaz (38), Himmet (39) ve Esma Nur Demirci (5) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.