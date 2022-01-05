Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Kırıkkale’deki kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 21:55

Kırıkkale’deki kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’deki kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Mahmut Demirci (20) idaresindeki hafif ticari araç ile Hasan İşcan'ın (55) kullandığı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi, otomobil ise şarampole girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer (14), Solmaz (38), Himmet (39) ve Esma Nur Demirci (5) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale’deki kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA