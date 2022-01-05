Nusaybin’de silahlı saldırı, 1 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 20:30 sıralarında Nusaybin Selahattin Eyyubi Mahallesi Sülün Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Mehmet Hasan (29) ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis Ambulansı tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Hasan yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hasan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Saldırı sonrası sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ilçede geniş çapta soruşturma başlattı.