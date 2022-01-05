Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu, 14 kadın sınır dışı edilecek

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapan, yaptıran ve yer temininde bulunanlara yönelik kent merkezi ile Akçakale ilçesinde çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 60 lira ile bin 220 dolar ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporun ardından fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 14 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harran Konteyner Kentte gönderildi.