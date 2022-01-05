Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Traktör yola fırladı, ticari araç çarptı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 21:55

Traktör yola fırladı, ticari araç çarptı: 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Traktör yola fırladı, ticari araç çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da aniden yola çıkan traktöre çarpan ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda aniden yolan çıkan traktöre hafif ticari aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Akziyaret kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör aniden ana yola çıktı. Yolda seyir halinde olan hafif ticari araç traktöre çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu Jandarma, sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç içerisinde 3 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Traktör yola fırladı, ticari araç çarptı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA