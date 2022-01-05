Traktör yola fırladı, ticari araç çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa
- Diyarbakır
karayolunda aniden yolan çıkan traktöre hafif ticari aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Akziyaret kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör aniden ana yola çıktı. Yolda seyir halinde olan hafif ticari araç traktöre çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu Jandarma, sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç içerisinde 3 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.