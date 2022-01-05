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Giriş Tarihi: 5.1.2022 20:25

Uyuşturucu sattılar; para üstlerini sahte paralarla verdiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu sattılar; para üstlerini sahte paralarla verdiler

İstanbul’da 7 uyuşturucu satıcısı sahte paralarla yakalandı. Şüphelilerin sattıkları uyuşturucu maddelerin karşılığında aldıkları paraların üstlerini de sahte paralarla verdikleri iddia edildi.

İstanbul'da 7 uyuşturucu satıcısı 966.68 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 900 lira sahte parayla yakalandı. Şüphelilerin sattıkları uyuşturucu maddelerin karşılığında aldıkları paraların üstlerini sahte paralarla verdikleri iddia edildi.

İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa ve Tuzla'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 966.68 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 680 lira nakit para, 3 bin 900 lira sahte para ve satışa hazırlanarak paketlenen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin sattıkları uyuşturucu maddelerin karşılığında aldıkları paraların üstlerini sahte paralarla verdikleri iddia edildi. 7 şüpheli de "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu sattılar; para üstlerini sahte paralarla verdiler
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