Aralık ayının bir numarasında o isim var

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud'un geçtiğimiz yılın son ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda, en çok dinlenen yerli albümler kategorisinin lideri, Uzi'nin 'Kan' albümü oldu. Uzi'nin geçtiğimiz yıl dinleyicisiyle buluşan ve 'Makina' adlı şarkısıyla çıkış yaptığı albümü 10 parçadan oluşuyor. Bu albümü sırasıyla Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' ve Manga'nın Antroposen 001 albümleri takip etti.

Edis ile Oğuzhan Koç iki listede art arda…

Aralıkta en çok dinlenen yerli sanatçı ise başarılı müzik kariyeri ile sık sık gündeme gelen Edis oldu. Oğuzhan Koç, en fazla dinlenen yerli single listesinde 'Aşkın Mevsimi' parçasıyla zirvede yer alırken, 'Arıyorum' parçasıyla Edis ve 'Kor' adlı şarkısıyla Emir Can İğrek de aynı listede sırayla yer aldı.

Yabancılar listesinde LP zirvede

Muud'un yabancı albümler kategorisinin bir numarası ise Churches albümüyle LP oldu. Aralık 2021'de 6. stüdyo albümü Churches'i yayınlayan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı olarak zirvede yer aldı. INNA ve Billie Eilish de LP'nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.

En çok dinlenen yabancı single'larda ise Måneskin 'Beggin' parçasıyla zirvedeydi. Doja Cat "Kiss Me More" parçası ile ikinci olurken, INNA ise "Oh My God" şarkısı ile üçüncü sırada yer aldı.