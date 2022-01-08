Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi'nde M.E. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde alınan bilgiler üzerine, adresine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 522 gram kubar esrar, 100 gram karabarut, 100 gram dumansız barut, 5 kırmızı kutu içerisinde saçma, 6 dolu fişek, 15 boş fişek, 10 fişek kapsülü ve muhtelif fişek dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan süpheli hakkında adli işlem başlatıldı.