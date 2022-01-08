Misafirliğe gitti tüfekle vuruldu

Uşak'ta misafirlik için gittiği evde ev sahibi ile arasında çıkan tartışma sonucu bacağından tüfekle vuruldu. Olay, Uşak'ın merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta meydan geldi. F.I.'nın evine misafirlik için giden G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ev sahibi F.I. evinde bulundurduğu tüfekle G.K.'yi ayağından vurarak yaraladı. Sesi duyanların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tüfekle vurulan G.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ev sahibi F.I. ise ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.