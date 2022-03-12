Son dakika haberi: Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar: Türkiye barış yolunda çok önemli bir adım atmıştır...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Diplomasi Forumu öncesi Rusya Dışişleri Bakanı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin hakemliğinde masaya oturmasının oldukça olumlu olduğunu belirtti. Bahçeli, bu hamleyi hazmedemeyenlerin olduğunu da sözlerine ekledi. Bahçeli, yağ üzerinden bir provokasyon yaratılmak istendiğini de bildirdi.

"BU BİR BAŞLANGIÇTIR, HAYIRLI BİR ADIMDIR"

Bahçeli'nin yaptığı değerlendirmeden öne çıkanlar şöyle:

15'inci gününde, sosyal, ekonomik maliyeti çok yüksek bir savaş halini almıştır. Türkiye geçmişteki birikimi, jeopolitik konumu, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle diyalog kurma imkanı bulan tek ülkedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız iki ülke arasında hassas ve titiz davranmıştır. Savaşın sonlandırılmasını istemiştir. Barışın temini de Türkiye'nin bir adım atmasını arzulamıştır.

Her sene artık Antalya'da diplomasi oturumu yapılmaktadır. Çok sayıda Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı katılmıştır. Böyle bir toplantının yapılacağı dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek müzakerelerin başlangıcını yapmak istemişlerdir. Başarılı olunmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olma arzusu, Türkiye'ye hakemlik imkanı tanıyan diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. Bu toplantı önemli olmuştur. Bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır.

"DİPLOMATİK OLARAK TÜRKİYE'Yİ TAKDİR ETMEK GEREKİR"

Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bazı basının manşetleri 'barış hayata geçmedi' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek bir umudu şimdiden söndürmeye hizmet etmişlerdir. Türkiye'nin diplomatik başarısını takdir etmek lazımdır.

"YAĞ KAVGASI ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR"

23 gemi ayçiçeği yağı getirecektir. Türkiye'de yağ yok diye marketlere hücum edilmiştir, yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır.