Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü Kayseri ve ilçelerinde düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda ilk olarak Atatürk Anıtına Valilik, Garnizon ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı ile birlikte törene katılan halkı ve askeri birlikleri selamlardı.

Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla neticelendirerek Cumhuriyet'imizin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin, bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bu eşsiz zaferin ardında her türlü imkânsızlıklara rağmen, canını hiçe sayarak vatanını müdafaa eden aziz milletimizin birlik ve beraberliği, istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesareti ve fedakârlığı vardır" dedi.